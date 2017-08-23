Минобороны заявило о прекращении гражданской войны в Сирии

По словам главы ведомства Сергея Шойгу, этому способствовало отделение умеренной оппозиции от террористов и введение зон деэскалации.

Об этом министр обороны РФ сообщил на встрече с главой военного ведомства Ливана Якубом Ас-Саррафом в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2017».

«В Сирии нам удалось, отделив одних от других [умеренную оппозицию от террористов], создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну», — сообщил Шойгу.

По его словам, это также позволило сосредоточить основные силы не на борьбе внутри страны между оппозицией и властью, а на борьбе с международным терроризмом — с «Джабхат ан-Нусрой», ИГ (запрещена на территории РФ) и другими организациями, примкнувшими к ним, сообщает «Интерфакс».

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