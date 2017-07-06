Минобрнауки анонсировало изменения в системе управления школами

Глава ведомства Ольга Васильева заявила, что 44 тыс. школ не подчиняются министерству.

На заседании комитета Госдумы РФ по образованию и науке 6 июля она анонсировала масштабную реформу школьного образования в России — передачу школ от муниципальных властей региональным.

«Когда принималась реформа (в 1990-е годы), это был один исторический период, а сейчас совершенно другой исторический период, который требует, естественно, — я позволю себе такой термин произнести — «государственные школы». То есть возвращения школ в государство и выстраивания государственного управления, потому что сейчас школы вне государственной опеки и заботы», — заявила Васильева.

По ее словам, необходимо менять систему, при которой школы подчиняются муниципальным властям. В этом случае у министерства не остается рычагов влияния, сообщает «Интерфакс».

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