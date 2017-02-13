Минобрнауки начало борьбу с криминализацией подростковой среды в школах

В России в феврале приступили к созданию межведомственной рабочей группы по предотвращению криминализации подростковой среды.

Приказ об этом подписала министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

Планируется, что в группу войдут представители правоохранительных органов, общественных организаций, а также члены президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Самое большое влияние на подростков криминальные элементы оказывают в Сибири, Приморье, Поволжье и на Урале. Это явление системное. Его курируют воры в законе и положенцы — люди, получившие особые полномочия от «законников»», — рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, который вошел в группу.

По его словам, подростков приобщают к «блатной романтике», используя Интернет и видеохостинги. В школах начинают собирать деньги на воровской «общак». Кабанов отметил, что все это может привести к угрозам национальной безопасности.

Эксперт пояснил, что для профилактики необходима не только оперативная работа полиции, но и финансовые вложения в инфраструктуру небольших городов и сел, в том числе в строительство спортивных и культурных молодежных центров, пишут «Известия».

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