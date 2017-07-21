Минобрнауки не будет переносить начало учебного года на 1 октября

21 июля в 12:44

В ведомстве напомнили, что образовательные учреждения имеют право самостоятельно определять свой календарный график.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что учебный год в России должен начинаться не с 1 сентября, а с 1 октября. По его мнению, таким образом можно продлить лето за счет теплого сентября.

«В России существует ставший уже традицией День знаний 1 сентября, и мы не планируем менять эту традицию. Этот вопрос выносился на обсуждение ранее и не нашел поддержки у родительского и педагогического сообщества», — сказал глава департамента информационной политики министерства Андрей Емельянов.

Он отметил, что в настоящий момент в Минобрнауки подобных инициатив не поступало.

«Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации самостоятельно определяют свой календарный график», — цитирует руководителя департамента ТАСС.

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