Минобрнауки обсудит возможность введения устной части в ЕГЭ по литературе

15 ноября в 15:17

Ранее министр образования Ольга Васильева заявила о проблемах российских школьников с функциональным чтением.

Отмечается, что в связи с этим ввели устную часть в ЕГЭ по русскому языку. Минобрнауки планирует ввести устную часть в экзамен по литературе. Ведомство рассматривает этот вопрос вместе с профессиональным сообществом и экспертами. Сейчас обсуждают формы и сроки введения устной части в государственную итоговую аттестацию.

В Минобрнауки пояснили, что этот вопрос требует детального рассмотрения и проработки, сообщает РИА «Новости».

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