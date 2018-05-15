Минобрнауки разделили на два ведомства

Премьер-министр Дмитрий Медведев 15 мая в Сочи представил президенту Владимиру Путину структуру нового кабинета министров.

Медведев предложил разделить ведомство на Министерство просвещения, в компетенцию которого входят вопросы общей образовательной деятельности школы и учреждения среднего специального образования и Министерство науки и высшего образования, которое займется деятельностью научных учреждений, развитием науки.

Премьер отметил, что ведомство, отвечающее за надзор в сфере образования, планируется напрямую подчинить правительству.

По его словам, после этого отдельным органом, который будет надзирать за образованием в стране, будет специальное агентство по надзору за образованием, которое в этом случае будет находиться уже под правительством. Он добавил, что данное агентство будет работать как в сфере средней школы, так и в сфере высшего образования, сообщает ТАСС.

Владимир Путин подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба Кремля.

Полностью ознакомиться с обновленной структурой федеральных органов исполнительной власти можно здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин 7 мая вступил в должность президента России. Избранный глава государства произнес присягу, положив правую руку на Конституцию. После этого председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил, что президент вступил в должность. Участие в церемонии инаугурации президента принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сложении правительством полномочий перед вновь избранным президентом.

Медведев назвал кандидатов в вице-премьеры РФ. Его утвердили на пост премьер-министра РФ.

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