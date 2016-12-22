Минобрнауки РФ: устный ЕГЭ по русскому языку введут в 2019 году

Министр образования и науки Ольга Васильева 22 декабря сообщила, что устный Единый государственный экзамен по русскому языку появится в 2019 году.

«В этом учебном году появляется устная часть в девятом классе. Через два года устная часть в ЕГЭ по русскому языку появится в 11 классе», — пояснила она.

Васильева отметила, что совершенствование ЕГЭ будет продолжаться. По ее словам, тестовая часть должна уходить, а оставаться та, которая требует мыслительной и интеллектуальной деятельности, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России планируют ввести устную часть ЕГЭ по русскому языку. Перед этим она пройдет апробацию на девятых классах. Школьники будут сдавать экзамен по русскому языку в два этапа.

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