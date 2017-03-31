Минобрнауки: в программе по литературе должны быть произведения о войне

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева 31 марта заявила, что произведения о Великой Отечественной войне должны входить в обязательную часть школьной программы по литературе.

Об этом она рассказала на всероссийском семинаре для педагогов опорных образовательных площадок Российского движения школьников. Она ответила на вопрос одного из преподавателей, который пожаловался, что сейчас в школьной программе почти нет произведений о войне.

«Я считаю, что произведения о войне должны быть в обязательной части. Я солидарна с этим, и учителя литературы об этом говорят», — сказала она.

Министр отметила, что нельзя не знать таких произведений, как, к примеру, «Судьба человека» Михаила Шолохова. Васильева добавила, что сейчас ведут активную работу над новыми учебными стандартами. В них особое внимание уделяют литературе, сообщает ТАСС.

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