Минприроды Кубани опровергло заявление WWF о продаже участка нацпарка для рубок

Ведомство заявило, что решение о переводе земель лесного фонда в земли иных категорий принимает Правительство РФ.

Ранее Всемирный фонд дикой природы опубликовал материал, в котором говорится, что министерство природных ресурсов Краснодарского края продало для рубок десять делянок Солох-Аульского лесничества, находящихся с 2015 года в заповедной зоне Сочинского национального парка.

«Изложенные в материале факты не соответствуют действительности. Постановлением Правительства РФ от 25.06.2013 № 534 принято решение о расширении территории Сочинского национального парка за счет отнесения к его территории земель лесного фонда Туапсинского лесничества и части территории Сочинского общереспубликанского государственного природного заказника. Согласно постановлению от 28.01.2001 № 48 решение о переводе земель лесного фонда в земли иных категорий принимается также Правительством РФ», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день такого решения в отношении земель лесного фонда Солох-Аульского лесничества правительством пока не принято. По данным государственного кадастрового учета, лесные участки Солох-Аульского лесничества отнесены к землям лесного фонда.

«Соответственно, согласно ст. 83 Лесного кодекса РФ, распоряжение землями лесного фонда на территории Краснодарского края отнесено к компетенции министерства природных ресурсов региона», — добавили в ведомстве.

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