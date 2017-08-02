Минприроды Кубани попросило охотников фотографировать добытых птиц

02 августа в 08:57

Ведомство проводит изучение структуры добычи водоплавающих и околоводных птиц в период летне-осенней охоты.

Исследованием занимают министерство природных ресурсов Краснодарского края и ФГБУ «Центрохотконтроль» для совершенствования управления ресурсами пернатой дичи. Предметом изучений станут фотографии водоплавающих и болотно-луговых птиц, сделанные на территории Краснодарского края. Специалисты будут определять видовую принадлежность, пол и возраст птиц, а также выявят соотношения видов в добыче дичи.

Министерство призвало охотников принять участие в исследовании. Фотоматериалы будут принимать с 9 сентября 31 декабря. Снимки должны быть сделаны прежде, чем птица будет подвергнута ощипыванию или разделке.

Для фотографии добытых птиц необходимо выложить на брюхо или на бок, параллельно друг к другу. Одно крыло рекомендуется распрямить. Должны быть видны шея, голова и ноги птицы. Можно группировать птиц на основании сходства. Охотников просят фотографировать добычу сверху, чтобы лучше просматривались детали. На камере необходимо правильно настроить дату и время.

Фотографии должны быть сделаны в формате JPEG, размер изображения — от 2 тыс. пикселей по меньшей стороне. Размер файла — не более 10 Мб. Предоставить снимки можно на электронную почту ornitolog@ohotcontrol.ru, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

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