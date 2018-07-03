Минприроды РФ отложило объединение Кавказского заповедника и Сочинского нацпарка

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин 27 июня освободил от исполнения обязанностей директора ФГБУ «Сочинский национальный парк» Игоря Гуцала.

Сейчас нацпарком руководит начальник юридической службы учреждения Борис Менщиков.

В Минприроды планировали создание единой дирекции нацпарка и Кавказского биосферного заповедника — соответствующий приказ был подписан в марте 2018 года. Вместе со сменой главы в Минприроды отложили и реорганизацию нацпарка. Процесс объединения должен был завершиться в июле. Глава Минприроды продлил действие приказа о реорганизации, отложив ее до сентября.

После завершения реорганизации Кавказский биосферный заповедник должен был быть переименован в ФГБУ «Заповедный Кавказ».

«Права и обязанности Сочинского нацпарка переходят к Кавказскому биосферному заповеднику, национальный парк прекращает свою деятельность, после завершения реорганизации Кавказский биосферный заповедник будет переименован в ФГБУ «Заповедный Кавказ» — «Объединенная дирекция Кавказского биосферного заповедника и Сочинского национального парка»» — говорилось в документе.

Сочинский национальный парк образован в 1983 году. В его состав входят 15 лесничеств, парки «Дендрарий» и «Южные культуры», центр реинтродукции леопарда и Приазовский заказник. Площадь национального парка — 193 тыс. га. В 2017 году нацпарк посетило более 1,5 млн туристов, пишет «Коммарсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 7 августа 2017 года Минприроды РФ уволило директора нацпарка в Сочи Николая Пеньковского. Он подал в суд на Министерство природных ресурсов и экологии РФ из-за своего увольнения с поста директора нацпарка Сочи, которое он считал незаконным. Позже суд восстановил его в должности. При этом Пеньковский отмечал, что уйдет на пенсию, «если это необходимо».

В августе 2017 года на должность и. о. директора нацпарка в Сочи назначили Игоря Гуцала. В апреле 2018 года Сочинский нацпарк опроверг информацию об отстранении директора Игоря Гуцала.

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