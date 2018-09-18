Минприроды РФ поддержало создание природного парка «Анапская пересыпь»

Его создадут на косе, которая расположена между Витязевским лиманом и Черным морем.

Ранее Министерство природных ресурсов Краснодарского края направило в адрес Минприроды России письмо о создании особо охраняемой природной территории регионального значения «Анапская пересыпь».

В ведомстве поддержали инициативу. Создание охраняемой территории обусловлено необходимостью сохранения уникальных природных комплексов песчаной косы. Ширина песчаной части косы колеблется от 100 до 300 м. Здесь сформировались единственные на Черноморском побережье песчаные дюны, флора которых напоминает типично пустынную, сообщает пресс-служба Министерства природы РФ.

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