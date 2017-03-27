Минприроды РФ предложило ужесточить наказание для браконьеров

Минприроды в марте внесло на рассмотрение в Правительство РФ поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за незаконную добычу охотничьих ресурсов.

В ведомстве также предлагают ввести сбор за пользование группами видов объектов животного мира. Это даст регионам возможность получить более 2 млрд рублей.

В Минприроды высказались за увеличение на 40% таксы для исчисления размера вреда, нанесенного охотресурсам.

Министерство планирует заключить соглашение с Росгвардией и МВД России по борьбе с браконьерами и создать единый федеральный информационный центр с базой данных по нарушителям, а также приравнять незаконную транспортировку к браконьерству.

По данным ведомства, ущерб от браконьеров достиг 18 млрд рублей, что больше объема легально пойманой охотниками добычи — 16 млрд рублей, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Министерстве внутренних дел России в феврале предложили ввести наказание в виде лишения свободы за браконьерство. Министерство природы России в 2017 году планирует создать антибраконьерские группы в регионах.

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