Минприроды России создаст в регионах группы по борьбе с браконьерами

Министерство природы России в 2017 году планирует создать в регионах антибраконьерские группы.

Об этом сообщил глава Минприроды РФ Сергей Донской в официальном письме, адресованном Правительству РФ.

Он отметил, что группы создадут по опыту Приморского края. Представители таких групп имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях в области охоты.

Принцип работы оперативных антибраконьерских групп строится на проведении рейдов на территории региона. Основная цель их — предотвращение правонарушений в области охоты. Группы работают на территориях общедоступных охотничьих угодий и особо охраняемых природных зонах регионального значения.

Для повышения эффективности оперативных групп внедрена система контроля и безопасности инспекторов. Она позволяет осуществлять управление группами и контролировать их деятельность. Система обеспечивает их безопасность при возникновении внештатных ситуаций.

Практика организации таких оперативных антибраконьерских групп применялась с 1977 года на базе главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете министров РСФСР, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

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