Минприроды займется обеспечением водой жителей Крыма

Премьер‐министр РФ Дмитрий Медведев дал такое поручение по итогам совещания о социально‐экономическом развитии Крыма и Севастополя.

Информация об этом появилась на сайте Правительства РФ.

«Принять к сведению доклад министра экономического развития РФ Максима Орешкина о ходе реализации федеральной целевой программы „Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года“ и о проекте постановления правительства РФ о продлении срока реализации программы на период до 2022 года», — сказано в сообщении.

Глава правительства поручил федеральным органам власти, совету министров Крыма и правительству Севастополя реализовать эту программу в нужные сроки.

В Минприроды разработают программу по решению вопросов ликвидации дефицита воды в Крыме и Севастополе.

Также Минсельхоз России вместе с местными властями должны до 25 сентября разработать меры для стимулирования развития агропромышленного комплекса Крымского полуострова.

Результаты работы они представят российскому правительству, сообщает телеканал «360».

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