Минпромторг будет регулировать работу ярмарок в России

Минпромторг разрабатывает законопроект о регулировании работы ярмарок в России. Документ может вступить в силу в декабре 2017 года.

Законопроект позволит уточнить действующие основы правового регулирования организации и функционирования ярмарок в РФ, правового статуса участников торговли и гарантий их деятельности, а также разграничить понятие ярмарки и розничного рынка. Уточнят и такие понятия, как организатор и участник ярмарки, торговые места, ярмарочная площадка. Минпромторг предлагает уточнить полномочия местных властей относительно регулирования ярмарок.

В пояснительной записке к документу сказано, что ярмарки позволяют максимально быстро вовлечь в торговлю продукты и товары, производимые недалеко от города. Это способствует увеличению объемов производства и позволяет потребителям получать свежую и доступную продукцию, пишет «Российская газета».

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