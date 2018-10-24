Минпромторг и Роскачество создадут «Винный гид России»

24 октября в 09:53

В России стартовал проект исследования качества российского вина, продаваемого в магазинах.

«Результатом масштабной проверки станет «Винный гид России» — первый потребительский навигатор на рынке вин российских производителей, создаваемый Роскачеством совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России», — рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Как считает Мантуров, необходимо показать потребителям, какие вина, произведенные на территории России, действительно сделаны из отечественного винограда и имеют право именоваться товарами высокого качества. Планируется, что в рамках проверки группа экспертов продегустирует 300 российских вин в ценовых категориях от 200 до 700 рублей из Краснодарского края и Ростовской области, Крыма и Севастополя.

Лист торговых марок для тестирования составили Союз сомелье России и организации виноградарей и виноделов, при этом использовались данные Росалкогольрегулирования. По словам главы Роскачества Максима Протасова, при выборе торговых марок для исследования приоритет отдавался винам, произведенным только из российского винограда, выпущенным тиражом более 100 тыс. бутылок, сообщает ТАСС.

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