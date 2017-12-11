Минпромторг: повышение утильсбора не повлияет на стоимость российских автомобилей

Индексация утильсбора в 2018 году составит 15-17,5%.

«Для потребителей индексация не приведет к увеличению стоимости производимых в РФ автомобилей в связи с существенным объемом средств федерального бюджета, запланированных в 2018-2020 годах на поддержку автомобильной промышленности — более 125 млрд рублей ежегодно», — заявили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

В ведомстве добавили, что с учетом принимаемых мер в РФ прогнозируют рост отечественного авторынка.

Минпромторг разработал и внес в Правительство РФ проект постановления, который предусматривает индексацию размера утилизационного сбора. Она рознится в зависимости от категории и видов транспортных средств. При этом учитывается экологичность, объем производства и импорта, сообщает РИА «Новости».

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