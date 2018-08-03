Минпромторг предложил проверять российское происхождение автомобилей

Ведомство представило балльную систему оценки отечественного автопрома.

Баллы будут начислять за локализацию сборочных операций, использование российских комплектующих и сырья. Систему оценки локализации автомобилей предложили ввести, чтобы господдержка была действительно адресной и справедливой.

Локализация операций действует в России с 2015 года. Согласно действующим нормам, если в России выполняется более 11 операций по сборке авто, продукция считается отечественной.

Минпромторг предложил с 1 января 2019 года поэтапно расширить и детализировать операции. К значимым операциям кабмин отнес сборку, сварку и окраску кузова, монтаж различных систем и оборудования, сообщает телеканал «360».

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