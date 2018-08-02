Минпромторг признал ошибку в ограничении работы придорожных рынков

Глава ведомства Денис Мантуров заявил, что Минпромторгу стоило объединиться с бизнесом.

«С сожалением можно сказать, что политика в отношении розничных рынков в России последние десять лет была неверной», — сказал Мантуров.

Он подчеркнул, что неверные действия привели к тому, что ситуация усугубилась — о рынках стали говорить плохо. По мнению главы ведомства, к предпринимателям предъявили слишком жесткие требования, которые не оставили им «горизонта планирования».

По словам Мантурова, жесткая политика в отношении рынков в шесть раз снизила их число.

«Мы планируем изменить законодательство, чтобы кардинально поменять ситуацию и дать рынкам новую жизнь. Законопроект уже разработан, скоро мы внесем его в правительство», — отметил он.

Министр подчеркнул, что в отношении придорожных палаток все же должны оставаться определенные рамки — в частности, требования медико-санитарных условий. Например, необходимо определить, на каком расстоянии от обочины можно безопасно торговать, сообщает телеканал «360».

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