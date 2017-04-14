Минпромторг проверит наценки торговых сетей на российские яблоки

Минпромторг проверит наценки в торговых сетях на яблоки, выращенные на юге России и отправляемые на продажу в другие регионы.

Об этом 14 апреля сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам рабочей поездки в Ингушетию.

Участники поездки отметили, что стоимость выращенных на Северном Кавказе яблок на месте составляет порядка 30-40 рублей за кг. При этом в магазинах других регионов России их стоимость может достигать 100 рублей за кг.

«Я своему заместителю Виктору Евтухову дал задание, чтобы он провел работу с торговыми сетями, чтобы мы в ручном режиме посмотрели и нашли компромисс. Так, чтобы это было выгодно и производителям яблок, и торговым сетям, и чтобы потребитель был заинтересован приобретать конкурентоспособный российский товар», — отметил Мантуров.

Минсельхоз активно развивает садоводство в России с целью импортозамещения. Глава ведомства Александр Ткачев отметил, что в министерстве намерены сделать популярным бренд «Русское яблоко», сообщает ТАСС.

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