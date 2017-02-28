Минпромторг РФ поддержит женщин, производящих детские товары

28 февраля в 12:48

Министерство промышленности и торговли РФ готово поддержать предпринимательниц, которые занимаются производством детских товаров.

Об этом 28 февраля рассказала замглавы Минпромторга Гульназ Кадырова на инвестфоруме в Сочи.

«Мы готовы поддержать женщин-предпринимательниц в сфере детской и реабилитационной промышленности. Эти сферы для них идеально подходят. Более того, эти ниши сейчас не занятые. На поддержку бизнеса в сфере реабилитации мы выделяем около 1,7 млрд рублей, на детские товары — около 1,5 млрд рублей», — пояснила она.

По словам Кадыровой, необходимо создать отдельные кредитные продукты и финансовые инструменты для поддержки российских женщин, занимающихся бизнесом.

В 2016 году председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поручила создать отдельные кредитные программы для женщин-предпринимательниц из сектора малого и среднего бизнеса, сообщает ТАСС.

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