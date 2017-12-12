Минпромторг РФ предложил отменить в магазинах целлофановые пакеты

Ведомство предлагает ретейлерам заменить их на бумажную упаковку.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Лесопромышленном форуме.

«Мы работаем и по другим возможным направлениям увеличения емкости внутреннего рынка. Сейчас рассматриваем вопрос расширения применения бумажной упаковки вместо традиционных пакетов», — пояснил он.

Российское отделение экологической организации Greenpeace отправило 20 крупнейшим продуктовым ретейлерам письма с предложением добровольно и поэтапно отказаться от реализации в магазинах одноразовых пластиковых пакетов и заменить их многоразовыми аналогами, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в гипермаркетах «Ашан» в ноябре отменили бесплатные пакеты.

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