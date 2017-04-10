Минпромторг выступил за развитие производства опийного мака в РФ

Минпромторг подготовил законопроект, который разрешает выращивать опийный мак для промышленного использования.

В документе говорится о производстве 13 лекарственных препаратов, 10 из которых включены в перечень жизненно необходимых и важнейших. Сейчас эти сильнодействующие обезболивающие производят на основе пяти опиумных субстанций, которые поставляют из США, Франции, Испании и Великобритании.

В пояснительной записке к документу, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов, говорится, что международный рынок по производству опийного мака находится под контролем десяти компаний. Из них девять — в юрисдикции стран, которые ввели санкции против России.

В Минпромторге напомнили, что в РФ можно выращивать наркосодержащие препараты в научных целях. В ведомстве считают, что выращивание мака и производство наркотических лекарственных средств останется монополией государства, сообщает РБК.

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