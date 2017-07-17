Минпромторг: запрет продажи алкоголя в выходные увеличит число покупателей самогона

Заместитель министра Виктор Евтухов отметил, что ведомству неизвестны примеры подобных запретов в цивилизованных странах.

«Если подобное предложение будет воплощено в жизнь, граждане, лишенные возможности приобретать в выходные дни легальный алкоголь, вынуждены будут приобретать нелегальный алкоголь или суррогаты, увеличится самогоноварение», — заявил он.

Евтухов добавил, что подобный запрет вместо заявленной цели по борьбе с пьянством и алкоголизмом повлечет за собой усиление этих явлений и увеличение нелегального оборота алкоголя.

«В большинстве стран подобные ограничения не действуют, что дает возможность гражданам приобретать и потреблять легальный безопасный алкоголь, а не поддерживать теневой сегмент», — цитирует замминистра ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России предложили запретить продавать алкоголь в выходные. С такой инициативой выступил Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава.

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