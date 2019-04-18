Минпросвещения не будет запрещать детям без вакцинации посещать школы

Ранее в СМИ появилась информация об ограничении посещения школ детям без прививок от особо опасных инфекций.

О запрете ходить в школу детям, которые не прошли вакцинацию от особо опасных инфекций, сообщалось 11 апреля. Основной причиной запрета стало то, что такие дети создают риск заноса инфекции в образовательные учреждения, там самым нарушая права других детей.

«Минпросвещения России считает необходимым ограничивать посещение образовательных организаций детьми, не прошедшими обследование на инфекционные заболевания и вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний», — приводит «РИА Новости» текст предложения министерства, которое прозвучало на в ходе круглого стола в Госдуме.

Позже в ведомстве заявили, что введение новых запретов на посещение школы детям без прививок не предлагается.

«Из-за отсутствия профилактических прививок временно могут отказать в посещении образовательных организаций и оздоровительных учреждений в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или угрозы возникновения эпидемий», — говорится в разъяснении министерства.

Указанные рамки — это действующие нормативы, которые призывают еще раз обозначить необходимые меры для создания безопасной образовательный среды, пишет ТАСС.