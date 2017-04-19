Минсельхоз оценил потери РФ от торговых споров с Турцией в 1,5 млрд долларов

Минсельхоз оценил потери России от введения Турцией пошлин на российское зерно и подсолнечное масло. Они составляют от 1,3 до 1,5 млрд долларов.

Об этом сообщил глава ведомства Александр Ткачев в эфире федерального телеканала.

«Цифра достаточно известная — 1,3-1,5 млрд долларов. Конечно, мы очень надеемся на нормализацию наших отношений, безусловно, это большой рынок. Доля экспорта в Турцию — порядка 10% и выше, это ощутимый удар, но я не хочу сказать, что без Турции мы не проживем. Позиция правительства — мы помидорный рынок открывать не собираемся», — сказал он.

При этом глава Минсельхоза отметил, что введение Турцией пошлин на российское зерно и подсолнечное масло — это «удар в спину», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по оценке экспертов Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и госслужбы, потери Турции составили 1,7 млрд долларов.

Турецкие власти в марте лишили Россию права беспошлинной поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота. Посол России при ВТО Геннадий Овечко в ближайшее время встретится в Женеве со своим турецким коллегой для обсуждения ситуации с пошлинами на импорт пшеницы. При этом в Минсельхозе РФ рассчитывали на увеличение поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки.

В России 1 января 2016 года был введен запрет на томаты, репчатый лук и лук-шалот, цветную капусту и брокколи, огурцы и корнишоны, апельсины, мандарины и гибриды цитрусовых, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и терн, землянику и клубнику из Турции.

В Минсельхозе Турции 6 мая 2016 года выразили надежду, что Россия отменит ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции. Минсельхоз РФ призвал не торопиться снимать запрет на продукты из Турции.

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано 16 августа 2016 года сообщила, что РФ готова снять эмбарго, если турецкая сторона укрепит фитосанитарную безопасность своих фруктов, овощей и ягод. Ввоз некоторых сельскохозяйственных товаров из Турции разрешили в начале октября 2016 года. Правительство России в марте 2017 года сняло запрет на поставки лука, цветной капусты, брокколи и гвоздик из Турции.

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