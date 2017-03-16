Минсельхоз предложил маркировать осетровые по аналогии с шубами

Минсельхоз предложил Правительству РФ распространить систему маркировки на осетровые — рыбу и икру.

Об этом 16 марта сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Непоклонов.

Он назвал осетровые товарами повышенного риска. И добавил, что соответствующее предложение направило Росрыболовство, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 1 апреля 2016 года в РФ и странах Евразийского экономического союза ввели единую маркировку изделий из натурального меха. Маркировку лекарств QR-кодами в тестовом режиме планировали запустить в России в январе 2017 года.

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