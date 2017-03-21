Минсельхоз разработал техрегламент безопасности мяса птицы

Минсельхоз РФ разработал проект техрегламента ЕАЭС «О безопасности мяса птицы и продукции ее переработки».

В документе указаны требования безопасности к продуктам убоя птицы и продукции их переработки, а также связанные с ними требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, требования к маркировке и упаковке продуктов, выпускаемой в обращение в ЕАЭС.

Так, в продукции из мяса птицы для детского питания не допускается присутствие бенз(а)пирена, диоксинов, микотоксинов и нитритов. Копченое мясо птицы не должно содержать более 0,001 мг/кг бенз(а)пирена.

Остатки гормональных и гормоноподобных веществ в продуктах убоя птицы также не допускаются, а массовая доля влаги, выделившейся при размораживании мяса птицы, не должна превышать 4%.

Продукты, которые соответствуют требованиям техрегламента, будут маркировать единым знаком обращения продукции на рынке союза. Остальные не допустят к выпуску в обращение на рынке, пишет «Российская газета».

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