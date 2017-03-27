Минсельхоз: российские экспортеры зерна заменят Турцию через пять месяцев

Минсельхоз РФ 27 марта сообщил, что российские экспортеры зерна заменят Турцию другими странами через пять месяцев.

«Надеемся, через два-три, максимум через пять месяцев мы выйдем на новые рынки и заменим Турцию безболезненно», — сказал министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

Ранее СМИ сообщили, что в Минсельхозе получили подтверждение из Турции о введении пошлин на российскую продукцию. По словам главы ведомства, решение Турции было неожиданным.

«Для южных регионов это достаточно сильный удар по сбыту. Потому что Турция принимала 3 млн т зерна в год», — пояснил министр.

Он добавил, что зерна в стране уже мало. Экспортеры ждут нового урожая, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 17 марта появилась информация о том, что турецкие власти собираются лишить Россию права беспошлинной поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что ограничения Турции на экспорт российского зерна могут способствовать развитию агропромышленного комплекса края.

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