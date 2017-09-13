Минсельхоз: импорт турецких томатов в Россию могут возобновить в октябре

Поставки будут носить экспериментальный характер и продлятся до весны 2018 года. За этот срок планируют поставить до 300 тыс. т томатов.

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев уверен, что поставки турецких помидоров в межсезонье не займут значительной доли в общем экспорте овощей и не повредят российским производителям. Министр заверил в том, что российский рынок будет внимательно изучен, чтобы избежать подрыва доверия и стоимости российских товаров. Он подчеркнул, что в первую очередь нужно «заботиться о российском производителе».

«Но не надо забывать, что нам не хватает порядка 1,5 млн т овощей, и мы этот огромный объем завозим сегодня из Азербайджана, Марокко, Узбекистана, Китая, Израиля и других стран, поэтому если турецких помидоров будет порядка 50 тыс. т, а мы завозим примерно больше миллиона, конечно, это ни холодно, ни жарко, как говорится», — цитирует Ткачева «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Россия и Турция 22 мая подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. Решение об отмене ограничений было принято в рамках российско-турецких переговоров в Сочи 3 мая.

В России 1 января 2016 года был введен запрет на томаты, репчатый лук и лук-шалот, цветную капусту и брокколи, огурцы и корнишоны, апельсины, мандарины и гибриды цитрусовых, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и терн, землянику и клубнику из Турции.

В Минсельхозе Турции 6 мая 2016 года выразили надежду, что Россия отменит ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции. Минсельхоз РФ призвал не торопиться снимать запрет на продукты из Турции.

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано 16 августа 2016 года сообщила, что РФ готова снять эмбарго, если турецкая сторона укрепит фитосанитарную безопасность своих фруктов, овощей и ягод. Ввоз некоторых сельскохозяйственных товаров из Турции разрешили в начале октября 2016 года. В марте 2017 года Правительство РФ сняло запрет на поставки лука, цветной капусты, брокколи и гвоздик из Турции. Овощеводы в апреле 2017 года попросили продлить запрет ввоза турецких томатов в РФ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 22 мая сообщил, что снятие ограничений на торговлю с Турцией не коснется поставок в Россию турецких томатов.

Российская делегация в сентябре отправится в Турцию для обсуждения вопросов в сфере поставок овощей. Представители министерств сельского хозяйства обеих стран обсудят возможное снятие эмбарго с турецких томатов.

Вернуться на ленту

Источник