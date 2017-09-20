Минсельхоз Кубани: молочные заводы края могут переработать до 2 млн тонн сырья в год

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека пояснил, что это почти в 1,5 раза больше нынешних объемов.

Об этом он рассказал в Сочи на Всероссийской научно-практической конференции «Молочная отрасль России в условиях импортозамещения». По словам министра, существующие мощности молочных заводов Кубани способны переработать более 2 млн т сырья в год. Власти края ставят перед собой задачу расширения поддержки молочного скотоводства за счет введения новых направлений предоставления субсидий.

«В 2018 году минсельхоз Кубани предложит новые меры господдержки, в том числе на развитие нового племенного поголовья. Планируется выделить дополнительные деньги на приобретение сельхозтехники для животноводства. Будем доплачивать около 15 тыс. рублей за одну введенную в производство молока фуражную голову крупного рогатого скота», — сказал Дерека.

Ожидается, что имеющиеся мощности при полной загрузке позволят производить до 1,2 млн тонн цельномолочной продукции в год, коровьего масла — 24 тыс. т, сыров — 32 тыс. т, молочных консервов — 103 млн условных банок, сухой молочной сыворотки — 6 тыс. т, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала года аграрии Краснодарского края произвели более 1,3 млн т молока и около 0,5 млн т мяса.

В этом году на Кубани выделили 694,5 млн рублей субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

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