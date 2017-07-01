Минсельхоз Кубани: производство вина в регионе ожидается на уровне прошлого года

Об этом сообщил начальник управления по виноградарству ведомства Олег Толмачев.

По его словам, рост в отрасли осложняется увеличением стоимости акцизов.

«Если в прошлом году он был девять рублей за литр, то в 2017 году акциз поднялся до 19 рублей. Появилась прослойка вин с защищенным географическим наименованием с акцизом пять рублей, но их пока практически нет», – пояснил Толмачев.

В 2016 году производство винодельческой продукции показало рост в 5%. Виноделы Краснодарского края произвели 21 млн декалитров. Из них порядка 15 млн декалитров пришлось на вина и 3,5 млн декалитров – на шампанское, сообщает РБК.

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