Минсельхоз опроверг слухи о резком подорожании хлеба

В ведомстве отметили, что цены на хлеб и хлебобулочные изделия в России в этом году вырастут, но всего на 1,4 %. Предпосылок для резкого роста цен нет.

В Министерстве сельского хозяйства отметили, в 2017 году потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли за год на 2,7 %, в 2016 году показатель составил почти 6%. В этом году сохраняются невысокие темпы роста — на 1,4%.

Урожай зерна в 2018 году составит около 105 млн т. Значительный объем зерновых направят на экспорт, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее СМИ сообщили, что из-за изменения курса валюты в России на 10% подорожает хлеб.

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