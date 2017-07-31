Минсельхоз отметил снижение цен на гречку на 19%

Потребительская цена на крупу составила 68,7 рубля за 1 кг.

«На 31 июля 2017 года отмечено снижение цен на гречневую крупу. Потребительская цена составила 68,7 рубля/кг, снизившись на 19,1% по сравнению с началом года», — говорится в сообщении ведомства.

В Минсельхозе отметили, что в целом ситуация на потребительском рынке характеризуется как стабильная. По оценке Росстата, индекс потребительских цен составил 102,8%, а в 2016 году — 103,9%.

Гречиху выращивают в 49 субъектах России. По данным Росстата, в этом году культура посеяна на площади 1688,7 тыс. га, что выше показателей за последние пять лет, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства России.

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