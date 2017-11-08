Минсельхоз: прекращение господдержки молочной отрасли возможно через пять лет

08 ноября в 13:59

В ведомстве призвали бизнес активнее заниматься молочным животноводством, пока действует государственная поддержка

«Еще пять лет, и государственная поддержка, инвестиции прекратятся. Мы не будем поддерживать молоко, мы пойдем в другие отрасли, туда, где еще ниши не заполнены», — заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая на Международном агропромышленном молочном форуме.

При этом он отметил, что у молока хороший экспортный потенциал.

«Мы молоко будем экспортировать 100%, 1000% в страны Персидского залива, Китай», — цитирует министра ТАСС.

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