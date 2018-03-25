Минсельхоз прогнозирует урожай зерна в РФ на уровне 100 млн тонн

Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

По его словам, ведомство проводит системный мониторинг с регионами РФ. На сегодняшний день состояние озимого поля оценивается как удовлетворительное.

«Есть, действительно, определенный объем озимого поля в пределах 1 млн га из 70, который находится в особой зоне риска, аграрии регионов продолжают исследования. Мы рассчитываем, что будут предприняты меры, но общий процент гибели по результатам зимовки, по предварительным прогнозам экспертов, среднестатистический», — сказал Хатуов

Он добавил, что в целом регионы готовы к яровому севу и обеспечены семенным материалом.

«Мы не видим никаких угроз для полноценного производства зерновых в РФ объемом не менее 100 млн т в год, как это происходит в России в последние четыре года», — цитирует замминистра ТАСС.

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