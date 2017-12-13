Минсельхоз проработает введение квоты в 30% для российских вин в магазинах

Такое поручение ведомству дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

С просьбой рассмотреть возможность введения не менее 30% квоты для отечественной продукции в торговых сетях и рознице обратилась ассоциация «Крымское бюро винограда и вина». В письме ассоциации поясняется, что введение квоты даст мощный дополнительный импульс развитию виноградарства и виноделия, усилит позиции в конкурентной борьбе с иностранными производителями.

Председатель совета ассоциации Янина Павленко пояснила, что производители просят власти поддержать местных виноделов, поскольку зачастую в российскую розницу невозможно зайти без бонусов.

Рассмотреть вопрос введения квоты поручили министру сельского хозяйства Александру Ткачеву, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», министр сельского хозяйства Александр Ткачев в 2015 году заявил, что Россия должна поддерживать строительство винных производств. Он подчеркнул, что завоз импортного виноматериала и розлив его под российскими брендами недопустимы. Замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко в феврале сообщил, что ведомство готовит меры по ограничению импорта виноматериалов.

Материал о развитии виноделия на Кубани смотрите здесь.

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