Минсельхоз РФ не планирует вводить ограничения на экспорт зерна

Вместо этого может быть реализовано зерно из интервенционного фонда.

Минсельхоз России не видит предпосылок для введения экспортной пошлины или других ограничительных мер по поставкам зерна за рубеж. Такая пошлина действовала в России с июля 2015 года по 23 сентября 2016 года. Затем ее обнулили.

При этом ведомство рассматривает возможность реализации в 2018-2019 годах 1,5 млн т зерна из интервенционного фонда. В министерстве указали, что эта мера будет дополнительно способствовать стабилизации цен, сокращению расходов бюджета на хранение зерна и в целом окажет позитивное влияние на рынок.

Заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут 3 сентября провела очередное совещание с крупнейшими российскими экспортерами зерна. В ходе совещания отметили, что увеличение темпов экспорта не наблюдается и не прогнозируется в дальнейшем, поставки осуществляются компаниями в плановом режиме.

Рынок зерна в настоящее время стабилен, а факторы, способные существенным образом повлиять на изменение баланса, отсутствуют, сообщает ТАСС.

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