Минсельхоз РФ ожидает урожай зерновых на уровне 109 млн тонн

Ранее ведомство ожидало, что урожай зерновых составит 106 млн т. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По его словам, урожай в этом сезоне будет больше, чем ожидалось.

«С учетом достаточно благоприятных условий в Сибирском федеральном округе мы готовы повысить урожай зерновых в этом году до 109 млн т», — сообщил Патрушев.

Также увеличится экспорт зерновых — до 38-39 млн т.

Он добавил, что в начале сезона цена на пшеницу составляла около 220 долларов за 1 т, к концу сезона она может увеличиться до 235-240 долларов за 1 т, сообщает ТАСС.

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