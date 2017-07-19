Минсельхоз РФ спрогнозировал снижение цен на овощи к концу августа

По данным на 17 июля, снижение стоимости овощной продукции составило 7%.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на совещании у президента РФ Владимира Путина.

«В этом году цены на овощи стабилизировались только в конце июня. По состоянию на 17 июля, когда на прилавках появился первый урожай с юга страны, снижение цен составило 7%. К августу-сентябрю цены на овощи будут существенно ниже», — пояснил министр.

По его словам, обычно май — пиковый месяц по всплеску цен. В это время отечественная продукция в дефиците, объемы импорта достигают максимума, а в июне цена традиционно снижается.

«Чтобы в последующие годы минимизировать сезонные всплески цен, необходимо строить больше овощехранилищ, которые бы позволяли до собственного летнего урожая потреблять отечественную продукцию», — уточнил Ткачев.

Согласно госпрограмме развития сельского хозяйства, предусмотрена поддержка строительства и модернизации хранилищ для картофеля, овощей и плодов. В прошлом году в России построили и модернизировали хранилища, общая мощность которых достигает 250 тыс. т. На начало года суммарная мощность картофеле- и овощехранилищ в стране составили около 6,9 млн т. До 2020 года планируют ввести объекты на 1,6 млн т хранения. Это позволит на четверть увеличить нынешние мощности, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Тимашевском районе в июле заработало новое овощехранилище.

О том, как кубанский фермер научился снимать два урожая картофеля за сезон, читайте здесь.

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