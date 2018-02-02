Минсельхоз РФ спрогнозировал снижение сбора картофеля в этом году

В министерстве призвали фермеров и сельхозорганизации не сокращать посевные площади.

Ожидается, что в этом году в России соберут 26,7 млн т картофеля. В 2017-м урожай был 29,6 млн т. Рост производства ожидается в сельхозорганизациях и КФХ, снижение на 3 млн т — в хозяйствах населения.

По предварительным данным сельхозпереписи, в 2016 году посевная площадь под картофелем в личных подсобных хозяйствах снизилась на 625 тыс. га. В 2017-2018 годах посевная площадь, по скорректированным данным, оценивается в 1,3 млн га.

Руководитель департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев отметил, что картофеля в стране достаточно, но снижение посевных площадей допустить нежелательно. По его словам, их можно даже немного увеличить, чтобы картофель не пришлось завозить в страну из-за дефицита.

На хозяйства населения приходится около 80% сбора картофеля в России, сообщают «Ведомости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2017 году россияне съели картофеля на 25% больше нормы. Медицинская норма потребления овоща составляет 90 кг в год на человека.

Вернуться на ленту

Источник