Минсельхоз РФ спрогнозировал урожай зерна в пределах 100 млн тонн

К настоящему времени собрано 19 млн т зерновых и зернобобовых культур.

Об этом 18 июля сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев на совещании по вопросам уборки урожая в Ставропольском крае.

«Основные культуры по стране пока [в таком состоянии, что урожай может быть] в пределах 100 млн т зерновых», — заявил Чекмарев.

Он сообщил, что за последние две недели сократилось отставание в уборке от темпов 2016 года. По его словам, сейчас разрыв составляет 5 млн т, хотя две недели он был почти в два раза.

Минсельхоз прогнозирует сбор зерна в этом году в 100-105 млн т против 120,7 млн т в 2016 году. Прогнозы экспертов зернового рынка выше — 115-118 млн т.

При этом Петр Чекмарев сообщил, что урожай овощей в этом году будет больше, чем в прошлом, однако картофеля «чуть меньше, но достаточно для страны». Конкретных показателей он не назвал, сообщает «Интерфакс».

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