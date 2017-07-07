Минсельхоз РФ: холода не станут причиной дефицита овощей

Замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов заявил, что в России не прогнозируют резкого роста цен на овощи.

По его словам, погода все же влияет на урожайность.

«Для вегетативных процессов необходимо тепло. Природные аномалии в целом наносят ущерб готовому урожаю, но на потребителях это не отразится», — сказал замминистра.

Хатуов отметил, что неурожай покроют за счет экспорта овощей, которые поставляют в основном из Турции.

Он опроверг информацию о росте цен на овощную продукцию. Замминистра сообщил, что сейчас, наоборот, идет снижение стоимости сезонных овощей, например, картофеля, лука, огурцов. По последним данным Росстата, цена на огурцы уменьшилась на 6,1%, картофель — на 5,2%, помидоры — на 2,8%, лук — на 1,3%. Он добавил, что Минсельхоз не прогнозирует в дальнейшем резкого роста стоимости овощей, пишет «Российская газета».

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