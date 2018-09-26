Минсельхоз России выделил дополнительные 60 млрд рублей на развитие АПК

Увеличение расходов на поддержку сельского хозяйства утвердило Министерство финансов России.

Сейчас на программы развития АПК направлено 302 млрд рублей.

Такой помощью активно пользуются предприятия Кубани. Например, аграриям компенсируют затраты на топливо. Большая часть суммы поступает из федерального бюджета.

Благодаря федеральным и краевым программам Краснодарский край удерживает лидирующие позиции по производству сельскохозяйственной продукции в России.

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