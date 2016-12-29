Минспорт края обжаловал выплату компенсации ФК «Кубань» Ивелину Попову

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края в декабре подало кассационную жалобу на постановление суда о законности выплаты клубом «Кубань» болгарскому футболисту Ивелину Попову компенсации в размере 600 тыс. евро за переход в московский «Спартак».

Об этом говорится в материалах Арбитражного суда Северо-Кавказского округа.

Ведомство обжаловало в апелляции решение Арбитражного суда Краснодарского края от 28 июля и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 октября, пишет РАПСИ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Арбитражный суд Краснодарского края в июле признал законным приложение к договору, согласно которому ФК «Кубань» должен выплатить компенсацию в 600 тыс. евро за переход в московский «Спартак» болгарскому игроку Ивелину Попову. Иск с просьбой признать недействительным документ подавал акционер ФК «Кубань» ООО «ИСК-Инвест».

Ивелин Попов перешел из краснодарского клуба в «Спартак» в 2015 году. За «желто-зеленых» он выступал с 2012 года.

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