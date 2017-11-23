Минспорт Кубани: вопрос о закрытии женского ВК «Динамо Краснодар» не стоит

Об этом заявила министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

«Мы в курсе, что проблемы у волейбольного клуба «Динамо» есть. Но команда играет в этом сезоне. На данный момент вопрос о закрытии клуба не стоит», — цитирует Чернову «Р-Спорт».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре стало известно, что волейболисткам «Динамо Краснодар» три месяца не платят зарплату. По данному факту СК возбудил уголовное дело в отношении директора волейбольного клуба. Задолженность по зарплате сотрудникам клуба составила около 25 млн рублей.

В прошлом сезоне игроки «Динамо» не получали зарплату с июля 2016 года вплоть до середины февраля 2017 года, когда им погасили задолженность за два месяца. Долги погасили только в марте 2017 года.

Спонсорами ВК «Динамо» стали «Роснефть» и «Черномортранснефть».

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