Минспорт официально признал киберфутбол видом спорта

В РФС был создан подкомитет по интерактивному футболу, его работа будет направлена на развитие новой дисциплины.

«Мне очень приятно, что Российский футбольный союз оперативно реагирует на современные тенденции, имеющие место в мировом спорте. Признание киберфутбола дисциплиной футбола явилось результатом слаженной и кропотливой работы наших коллег», — сообщил генеральный директор РФС Александр Алаев.

Российский футбольный союз уже начал работу по подготовке первого в истории официального всероссийского массового соревнования по киберфутболу. Развивать новую дисциплину предполагается вместе с Федерацией компьютерного спорта России, сообщает пресс-служба РФС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 3 февраля впервые подписал контракт с киберфутболистом.

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