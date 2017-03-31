Минспорт РФ назвал Кубань лучшим спортивным регионом 2016 года

Министерство спорта РФ признало Краснодарский край лучшим спортивным регионом России в 2016 году.

Регионы оценивали по шести направлениям: физическая культура и массовый спорт, подготовка спортивного резерва, спорт высших достижений, адаптивная физическая культура и спорт, материально-техническая база и финансирование физической культуры и спорта.

Регионы были разделены на три группы в зависимости от численности населения.

В первой группе (численность 2 млн человек и более) первое место занял Краснодарский край, во второй (до 2 млн человек) — Тюменская область, в третьей (до 1 млн человек) — Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает ТАСС.

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