Минстрой предложил платить компенсации собственникам аварийного жилья

До 2024 года на программу расселения аварийного жилья может быть выделено 433 млрд рублей без учета софинансирования субъектами РФ.

«В новом проекте те люди, которые сегодня имеют второе жилье в аварийном фонде, получат денежную компенсацию в размере, равном рыночной стоимости жилья», — сказал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Ранее председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин сообщал, что программу по переселению граждан из аварийного жилья продлят еще на шесть лет, соответствующий закон подпишут в октябре.

Он пояснял, что в новом периоде программа будет работать по той же схеме, что и действующая: 50% будет финансировать федеральный бюджет, остальное — регионы и муниципалитеты.

По словам Степашина, предстоит переселить еще 1 млн человек. Ежегодно на программу выделялось 20 млрд рублей, в продленной программе Фонд ЖКХ рассчитывает на такую же сумму, сообщает «Интерфакс».

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